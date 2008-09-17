Том Боонен победил на 16-м этапе «Вуэльты»

Бельгийский велогонщик Том Боонен быстрее всех преодолел 186 километров дистанции между Понферрадой и Саморой, победив на 16-м этапе «Вуэльты». Общий зачёт по-прежнему возглавляет Альберто Контадор, информирует «Советский спорт». «Вуэльта» 16-й этап Поферрада - Самора, 186 километров 1. Том Боонен (Бельгия, «Квик Степ») - 5.21.16 2. Филиппо Поццато (Италия, «Ликуигас») то же время 3. Хейнрих Хаусслер (Германия, «Герольштайнер») то же время Общий зачёт 1. Альберто Контадор (Испания, «Астана») - 66.35.04 2. Леви Лейфаймер (США, «Астана») + 1.17 3. Карлос Састре (Испания, «Си-Эс-Си») + 3.41