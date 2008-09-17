«Спартак» и «Рубин» рассудит Иванов

Назначены арбитры и делегаты на матчи 22-го тура российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт». 20 сентября (суббота) «Луч-Энергия» - «Локомотив»: А. Гвардис (Калининград), И. Зарипов (Лен.область), В. Булыгин (Волгоград); делегат - Т.Безубяк (Санкт-Петербург). «Химки» - «Сатурн»: А. Колобаев, В. Дроздов, В. Кулагин (все - Москва); делегат - С. Рощин (Кисловодск). «Амкар» - «Крылья Советов»: А. Николаев, В. Бобык, А. Монахов (все - Москва); делегат - Г. Куличенков (Тула). «Динамо» - «Шинник»: В. Петтай (Петрозаводск), О. Поглазов (Йошкар-Ола), М. Новокшонов (Ижевск); делегат - А. Савкин (Балашиха). 21 августа (воскресенье) «Зенит» - ЦСКА: С. Сухина (Малаховка), В. Ходеев (Воронеж), С. Пантелеев (Тула); делегат - Ю.Чеботарев (Краснодар). «Томь» - «Терек»: В. Безбородов (Санкт-Петербург), В. Семенов (Гатчина), Л. Антонов (Владимир); делегат - А. Сафонов (Москва). «Спартак» М - «Рубин»: Н. Иванов, В. Лебедев, А. Лагун (все - Санкт-Петербург); делегат - В. Башкиров (Московская область). «Москва» - «Спартак» Нч: А. Ковалёв (Тамбов), С. Барабаш (Ставрополь), О. Хачатуров (Ростов-на-Дону); делегат - А. Будогосский (Москва).