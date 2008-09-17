Гвардьола: «Спортинг» не создал нам много проблем

Наставник "Барселоны" Хосеп Гвардьола считает, что его подопечные заслуженно добились победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Спортинга" (3:1), сообщает «Спорт Экспресс». "Не могу не признать, что эта победа очень важна для нас. И хотя в случае с первым забитым мячом нам помогла ошибка защитника, в целом игра команды впечатлила меня больше, чем в субботнем матче с "Расингом" (1:1). Тогда у нас тоже было много моментов, но мы не смогли воплотить их в голы, - отметил главный тренер каталонцев. - "Спортинг" не создал нам много проблем, а потому при счете 2:1 я был уверен, что соперник не сможет его сравнять. Так и получилось. Более того, третий мяч забили мы".