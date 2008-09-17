Геретс: Я очень расстроен

Главный тренер "Марселя" Эрик Геретс заявил, что разочарован поражением своей команды в поединке группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (1:2), сообщает «Спорт Экспресс». "Я очень расстроен. Мы потерпели поражение, несмотря на хорошую игру во втором тайме. Принимая во внимание созданные нами моменты, подобный исход матча выводит меня из себя, - посетовал наставник "Марселя". - Мы доказали, что способны играть не хуже "Ливерпуля", и были близки к положительному результату. Но в этом турнире даже малейшие ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Нам не удалось реализовать хотя бы один из трех верных моментов в концовке, а подобную роскошь нельзя позволить себе в Лиге чемпионов. Теперь придется побеждать в одной из трех выездных встреч, чтобы компенсировать сегодняшнюю потерю очков".