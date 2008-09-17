Спаллетти: Проблем достаточно

Вчера итальянская Рома более чем неожиданно уступила на своем поле румынскому Клужу. Так сказать - "волки позорные"... "Некоторые вещи у нас сегодня получались, а другие - нет, почти как в игре с Палермо, - сказал после матча Лучано Спаллетти. - Во втором тайме команда вовсе выглядела разбалансированно, к тому же, Клужу повезло со вторым мячом", отмечает FOOTBALL.UA. "Сейчас у моей команды имеются проблемы, как с физическим, так и с психологическим состоянием. Повторюсь, после перерыва я рассчитывал увидеть совсем другую игру, ведь у моей команды достаточно класса и характера, чтобы играть намного лучше". "Судя по лицам моих игроков после финального свистка, они прекрасно понимают, что пора что-то менять. Сезон только начинается, у нас еще есть время, чтобы все исправить", - резюмировал главный тренер Волков.