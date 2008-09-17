Тромбетта: Заслужили победу над «Ромой»

Наставник Клужа Маурицио Тромбетта был необычайно счастлив после победы над Ромой. "Мы добились результата, в который мало кто верил до начала матча. Мы полностью заслужили эти три очка. Мне очень приятно, но нужно поблагодарить и Иоана Андоне, который привел клуб к триумфу в чемпионате Румынии", сообщает FOOTBALL.UA. "Никто не верил, что мы способны взять верх. Теперь мы занимаем второе место в группе, но нужно оставаться реалистами. Наша цель - пробиться в Кубок УЕФА. Сейчас мы будем много работать, чтобы через две недели в хорошей форме подойти к матчу с Челси". "Роме мы не предоставили свободного пространства, поэтому у хозяев не получалось играть в свой фирменный футбол. В какой-то момент римляне сбились на дальние забросы мяча, что было нам только на руку. Тогда мы в полной мере осознали, что у Ромы проблемы, и это добавило нам сил по ходу игры".