Гросс: «Шахтер» по праву победил

На послематчевой пресс-конференции тренер Базеля Кристиан Гросс признал, что Шахтер на голову превзошел его подопечных. - Мы проиграли честно. Было видно, что Шахтер действовал гораздо лучше. Первые пять минут мы неплохо смотрелись, а потом слишком расслабились. Украинский клуб напротив, играл быстро, собрано, слаженно. Очень негативно сказалось на команде, что оба гола были забиты после штрафных. Это говорит о том, что мы предоставили сопернику слишком много пространства для маневров и много простора для фантазии. Словом, игра складывалась неудачно, передает FOOTBALL.UA. Во втором тайме мы постарались перестроить игру. Выпустили двух нападающих, рассчитывали, что перехватим инициативу, но сами чуть не получили третий мяч. Хорошо, что этого не произошло. А мяч, который мы забили на последних секундах, стал какой-то фантастикой. Сегодня нам очень не хватало Штреллера и Эргича. - Почему Базель был так скромен в атаке? - Шахтер очень быстро выстроил свою игру, действовал против нас агрессивно. Нам не хватало техники и некоторой подготовки, поэтому мы и не смогли ничего противопоставить Шахтеру.