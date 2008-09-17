На Виллиана претендуют два клуба

17 сентября 2008, 10:54

Интервью с футбольным агентом Николасом Франко, который ведет дела игроков Шахтера Игора Дуляя и Виллиана. Когда я появился в холле отеля Хилтон около полудня в день матча, игроки Шахтера только вернулись с ознакомительной экскурсии по Базелю. Не задерживаясь в холле, они быстренько проследовали в номера, чтобы уже через 15 минут выслушать предыгровую установку от тренера Мирчи Луческу, сообщает FOOTBALL.UA. Единственными, кто чуток задержался, оказались Игор Дуляй и Дарио Срна. Они подошли к молодому человеку, сидевшему на диванчике, поздоровались, получили по экземпляру свежих сербско-хорватских газет и удалились. - Вы хорошо знаете ребят? - спрашиваю парня. - Да, уже не первый день. Я - агент Игоря Дуляя. Зовут меня Николас Франко. Сам я по национальности серб, но сейчас живу в Париже. Если хотите, можем побеседовать. Приглашаю на чашечку кофе. Делами Дуляя занимаюсь давненько, - говорит Николас. - После чемпионата Европы у него было конкретное предложение от испанского Расинга, но Шахтер выставил цену в 1,5 миллиона евро, и нам не удалось договориться. Сейчас, к сожалению, по нему нет конкретных предложений. А я плотно занимаюсь трудоустройством другого горняка - бразильца Виллиана. - Серьезно?! И как давно? Ведь насколько мне известно, у Виллиана бразильские агенты. - Мы с ним сотрудничаем полгода. Его переходом из Коринтианса в Шахтер действительно занимались другие люди. Но там была интересная история. Тогда Виллиан мог оказаться в испанской Барселоне, но Шахтер "перебил" испанцев деньгами. Причем, сам футболист, узнав об интересе Барсы, расстроился. Позвонил мне и попросил заняться его делами. - То есть намерения Барселоны очень серьезны? - Да, спортивный директор испанцев поставил задачу заполучить Виллиана. Поскольку парень не имеет сейчас хорошей игровой практики, Барселона хочет взять его на год в аренду, чтобы посмотреть в деле, а уже потом, возможно, выкупить. - Вы разговаривали по этому поводу с кем-то из руководства клуба? - Пока только с главным тренером Шахтера Мирчей Луческу. Ни с президентом Ринатом Ахметовым, ни с генеральным директором Сергеем Палкиным я не общался. О цене, естественно, тоже пока речь не шла. А вот и президент… В этот момент в зал в сопровождении свиты спускается прилетевший на матч с Базелем Ринат Ахметов. Кивнув нам, он заказывает чай и садится за соседний столик. Николас Франко допивает кофе, закуривает дорогую сигару, и мы продолжаем разговор. - То есть можно ожидать, что Виллиан переберется в Барселону в ближайшее время? - Посмотрим. Вариант с Валенсией тоже реален. Этот клуб готов выплатить 20 миллионов евро за Виллиана. Но только после того, как продаст Давида Вилью в Реал или Барселону где-то за 40 миллионов. Часть этих денег он может потратить на Виллиана. - А вы видели в чемпионате Украины игру Виллиана? - Нет, я не был в Украине. Поэтому прилетел сюда в Базель. Планирую побывать в Донецке 1 октября на матче Шахтера с Барселоной.

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