Лужный: В прошлом сезоне понимал, шансов в Европе у нас нет

Накануне старта в Лиге чемпионов интервью дал помощник Юрия Семина, который как никто другой в Динамо, прекрасно знаком с лондонским Арсеналом, отмечает FOOTBALL.UA. Опаздывать на интервью с Олегом Лужным, привыкшим за годы лондонской жизни к британской пунктуальности и сохранившим в Киеве привычку все делать вовремя, оказалось опасно. Даже на пять минут. Когда, с трудом выбравшись из пробки на Крещатике, я подкатил к воротам стадиона Динамо, человек, входящий в символическую сборную Украины XX века и уступивший по количеству голосов лишь Олегу Блохину, Андрею Шевченко и Анатолию Демьяненко, осуждающе посматривал на часы, заводя при этом двигатель своего джипа. В ровной группе шанс есть всегда - Что первым делом подумали, когда узнали, что в Лиге чемпионов попали в одну группу с Арсеналом? - спросил я, извинившись за опоздание. - С одной стороны, конечно, нахлынули воспоминания, ведь проведенные в этом клубе четыре года - не шутка. Хотя из состава, игравшего в мое время, остался только Туре, а стиль Арсенала стал несколько иным. Если же вынести за скобки персональную ностальгию, думаю, не так важно, какую команду определил бы нам жребий из первой корзины - Арсенал, Ливерпуль или, скажем, Барселону. Два соперника экстра-класса оказались бы в нашем квартете однозначно, и с этим ничего не поделаешь. - С кем-то из лондонских знакомых итоги жеребьевки обсуждали? - Звонил Жиль Гриманди, много лет работающий селекционером в Арсенале. Мы с ним посмеялись над причудливыми поворотами судьбы, но об игре наших команд, понятно, не говорили. А когда я ездил в Англию на матч канониров с Ньюкаслом, он прислал мне сообщение: мол, не тех ты, парень, соперников просматриваешь. Полезнее изучать не нас, а Порту и Фенербахче - вот ваши конкуренты. Против Арсенала у вас шансов как не было, так и нет. - В самом деле? - Шанс есть всегда - особенно в такой ровной группе, как наша. Кто лучше настроится на матч, кому больше повезет, тот и одержит победу. - Слабые стороны у будущего соперника рассмотрели? - О слабостях Арсенала можно говорить лишь условно. Команда обладает потрясающей атакой, отличной средней линией. Вот оборона немного им уступает - и, если постараться, этим можно воспользоваться. - Кроме Арсенала у вас были другие варианты в английском чемпионате? - Ливерпуль проявлял ко мне интерес на год раньше канониров, приглашали в Миддлсбро, Вест Хэм. В Ньюкасле я даже медобследование успел пройти, но узнавший об этом Арсенал немедленно сделал конкретное предложение. Которое - не финансово, а по степени авторитетности - перебило все существовавшие к тому моменту. - Адаптация на туманном Альбионе была непростой? - Первые полгода оказались самыми тяжелыми. Во-первых, английским владел в то время едва ли на уровне школьной программы, навскидку мог вспомнить лишь пару десятков слов. А во-вторых (или все-таки во-первых?), мой новый клуб играл не с либеро, как Динамо, а с четырьмя защитниками в линию. При этом выдерживать линейку требовалось с точностью до нескольких сантиметров. Нападающему, скажем, было бы значительно проще вписаться в игру Арсенала, мне же пришлось перестраивать в себе все - от игровых навыков до стиля мышления на поле. - В машине с правым рулем освоились без труда? - Сел и поехал - что тут сложного! На встречную полосу не выезжал, на британские права сдал без проблем - по украинским можно было ездить не больше года. Возможно, помогло и то, что в Англии правила просто не нарушают. Написано на знаке "30 миль в час" - быстрее никто не поедет. Разве что 35, но это позволенная в местных условиях погрешность. - Две победы над Спартаком со счетом 4:1 стали для вас сюрпризом? - Еще каким! Честно говоря, ожидал, что хотя бы на второй матч они настроятся серьезнее, проявят спортивную злость. На победу со счетом 4:0 в Киеве москвичи, как вы понимаете, не претендовали, но собраться на одну игру могли. Тут даже тренер ни при чем - сами футболисты должны понимать, как унижает поражение от исторически принципиального соперника. Прошлой осенью не могли не опозориться - Венгер как-то предложил вам в разгар сезона два выходных, а вы отказались: мол, не волнуйтесь, тренер, я готов играть. - Арсен сказал, что я могу поехать куда-нибудь с семьей отдохнуть, но мне хотелось выйти на поле. - Он к вам по-особому относился? - Если вы о выходных, то это у Венгера было обычной практикой. Когда пять матчей подряд проводится - без кратковременных каникул футболистам не обойтись. Но тут игрок сам должен чувствовать степень своей готовности. - Двадцать равных по классу игроков - мечта для Динамо, которому нынче приходится играть по два, а то и по три матча в неделю? - Ничего, нам в национальном первенстве и в Лиге чемпионов и пятнадцати хватит. - В бытность игроком вы говорили мне, что в тренерской профессии себя не видите. Год назад, став и. о. главного тренера Динамо и потерпев после победы над Шахтером разгромные поражения в Лиге чемпионов, не пожалели, что все-таки дали себя убедить? - Играть в футбол всегда легче, чем тренировать. Быть ассистентом еще куда ни шло, но главным, да еще на таком уровне... На игру с горняками ребята смогли настроиться, в национальном первенстве им это было по силам. Но с командами серьезного европейского уровня тот контингент, что был прошлой осенью в Динамо, тягаться не мог. Я понимал, что шансов сыграть на равных с МЮ, Ромой или Спортингом у нас нет. - Но могли ведь не опозориться... - Не могли. Класс есть класс. - В Динамо с приходом Семина многое изменилось? - Продали игроков, которых еще пять лет назад надо было отпускать, приобрели на вакантные позиции классных исполнителей. С этого и началось выздоровление. - Завершив свою миссию и передав Семину команду, вы в интервью раскритиковали ее в пух и прах. Сказали, что нет у динамовцев ни духа, ни характера, ни спортивной злости и если Семину удастся что-то изменить - честь ему и хвала. - Тогдашний состав был неспособен прогрессировать. И ладно, если бы в поединках Лиги чемпионов секрет наших неудач заключался только в недостатке мастерства. Самоотдачу-то игроки могли проявить! - Латвийская Вента, начинавшая с размахом, но потом играющему тренеру Лужному что-то недоплатившая, по-прежнему в должниках ходит? - А я не в обиде. Мой давний приятель эту команду создавал, и поначалу все складывалось неплохо. Было и финансирование, и амбициозные планы. Что потом случилось, так и не понял. Ясно одно: денег нет и уже не будет. - Но тренерская работа увлекла? - Понравилась. Если под поставленную задачу есть деньги и игроки - сложно не увлечься. Взял из Москвы двух латышей, завершавшего в Киеве карьеру Хацкевича, знакомого по Львову Беньо. Большие задачи нам были бы по плечу, не рухни все в одночасье. - Если бы не стали тренером, в чем реализовались после завершения игровой карьеры? - Без дела точно не остался бы.