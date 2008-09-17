Анри разочарован критикой

Нападающий Барселоны после победы над Спортингом заявил, что его очень огорчает критика в его адрес, которую он наслушался в последние дни, сообщает FOOTBALL.UA. "Люди говорят очень много, но ведь я уже четырнадцать лет в футболе, но до сих пор выигрывают и проигрывают одиннадцать человек, а не один". Французский нападающий надеется, что победа над Спортингом заставит критиков немного утихнуть, хотя при всё этом, Тьерри не отрицает, что матч в Сории был одним из самых кошмарных в его карьере. "Однако в последних двух матчах мы выглядели довольно неплохо. Против Расинга мы показали хорошую игру, правда, не добившись при этом результата. Результат пришел в матче со Спортингом. Относительно мотивов тренера, из-за которых он не допустил меня к игре против Спортинга, лучше спросите у самого Пепа".