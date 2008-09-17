Екимов: Наутро после падения Контадор встал нормально

После нескольких этапов, проходивших в напряженной борьбе, в 16-й соревновательный день «Вуэльта» побила все рекорды тихоходности – 34 с небольшим километра в час для преимущественно равнинного этапа. Организаторы никак не ожидали такого графика – пелотон прибыл на финиш в Самору более чем на час позже, чем было запланировано. Для лидеров, команды «Астана», этап прошел спокойно, за исключением извилистого отрезка непосредственно перед финишем, где была высока вероятность завала. Дистанцию до отрыва контролировали команды, ориентированные на спринт. О событиях на дистанции рассказал спортивный директор команды «Астана» Вячеслав Екимов. «Естественно, утром всех волновало, в каком состоянии после вчерашнего падения Контадор, – сказал Екимов «Весь спорт». – Альберто встал нормально, никаких неприятностей, которые иногда выявляются после сна – стягивающих ощущений, воспаления, отеков – у него не было. Повреждения неглубокие, все быстро заживает и не доставляет особого дискомфорта. С самого начала этапа стало понятно, что поедут не торопясь. Тут еще прямо сразу пошла гора первой категории, и потом до самого финиша ветер был встречным. Ни о каких попытках порвать струну и образовать эшелоны речи быть не могло. Чуть впереди ехал неопасный отрыв, которые не торопились догонять – он вносил стабильность, и это всех устраивало. На спринтерском финише попробовал себя Томас Вайткус. Хорошие скоростные данные и у Асана Базаева, но он предпочитает технически сложные финишные отрезки, где есть повороты в финале; здесь же была длинная прямая, как раз для литовского чемпиона – он парень крупный, разгоняется постепенно, где-то через километр как раз и набирает максимальный темп».