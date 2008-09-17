УНИКС обыграл «Свислайон»

Казанский УНИКС в товарищеском матче обыграл сербский «Свислайон» со счетом 69:60. Как отметил Ацо Петрович, начался коррекционный период. Команда еще не сыграна, не все получается. Однако, он доволен отношением парней к тренировкам, и тем, как старательно они защищаются в спарринговых играх. Тренировочные нагрузки постепенно возрастают. Все здоровы, только Джексона по-прежнему беспокоит нога. Точный диагноз пока не поставлен. Следующую игру УНИКС проведет против «Железника», сообщает «Газета.Ru».