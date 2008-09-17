Определился состав участников ЧЕ-2009 по волейболу

Стал известен окончательный список мужских сборных команд, которые примут участие в чемпионате Европы по волейболу 2009 года в Турции. Помимо хозяев турнира, бороться за трофей будут команды Испании, России, Сербии, Финляндии, Германии, Италии, Словакии, Голландии, Франции, Греции, Болгарии, Эстонии, Чехии, Словении, Польши. В формулу проведения турнира внесены изменения: На предварительном этапе 16 команд будут разбиты на 4 подгруппы. Между предварительным и полуфинальным этапом будет проведен еще и второй групповой этап. В его рамках в две группы будут объединены по три лучших команды из четырех подгрупп. В свою очередь, по две лучших из них выйдут в полуфинал, отмечает «Газета.Ru».