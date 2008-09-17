Чешский хоккеист «Авангарда» объяснил неудачи Ягра

Чешский нападающий российского хоккейного клуба "Авангарда" Павел Роса объяснил не самую удачную игру своего соотечественники Яромира Ягра чрезмерным желанием помочь команде. Роса отметил, что Ягр думает не только о том, как забить самому, а очень хочет принести пользу "Аванграду", пишет «Спорт Экспресс». По словам Росы, в таких ситуациях игроки нервничают, из-за чего "шайба в ворота не летит и на крюк клюшки не ложится как надо". Чешский нападающий выразил уверенность, что Ягр себя еще проявит. Роса отметил также, что у Ягра были нормальные отношения с главным тренером команды Сергеем Герсонским, уволенным из "Авангарда" 16 сентября. В то же время форвард не стал скрывать, что у него лично с Герсонским был конфликт. В первых шести матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Яромир Ягр забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Лучим бомбардиром "Авангарда" является Дмитрий Пестунов, набравший пять очков (одна шайба и четыре передачи), а лучшим снайпером - Антон Малышев (три шайбы). В шести матчах омский клуб набрал лишь шесть очков из 18 возможных. Что касается нового тренера "Авангарда", то генеральный менеджер клуба Анатолий Бардин заявил, что согласие тренировать командe дали два специалиста из НХЛ. 16 сентября российские СМИ называли основным претендентом на пост наставника канадца Боба Хартли, однако издание Sportstand.ru сообщило, что против назначения этого тренера выступила группа игроков "Авангарда".