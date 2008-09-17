Тренер «Челси» нашел недостатки в победе над «Бордо»

Главный тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари остался недоволен действиями своих футболистов в первом матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бордо", выигранного лондонцами со счетом 4:0. По словам Сколари, во втором тайме игроки "Челси" допустили слишком много ошибок и не контролировали ход матча, сообщает «Лента.ru». В игре с "Бордо", состоявшейся 16 сентября в Лондоне, английская команда забила два гола уже к 30-й минуте (отличились Фрэнк Лэмпард и Джо Коул), а в концовке встречи окончательный счет установили Флоран Малуда и Николя Анелька. Сколари считает, что после перерыва "Челси" играл недостаточно хорошо, и более сильная команда могла бы наказать лондонцев. Тем не менее, главный тренер "Челси" отметил, что одержать победу на старте группового турнира Лиги чемпионов было очень важно. "Главное для нас - результат", - добавил Сколари. В другом матче первого тура в группе А итальянская "Рома" потерпела домашнее поражение от румынского клуба ЧФР (1:2). Во втором туре (1 октября) ЧФР примет "Челси", а "Бордо" сыграет на своем поле с "Ромой".