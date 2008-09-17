Тренер «Анортосиса»: Мы в Лиге чемпионов не случайно

Главный тренер кипрского «Анортосиса», сыгравшего вничью на выезде с «Вердером» в Лиге чемпионов, Тимур Кецбая похвалил защиту своей команды, особо выделив греческого ветерана Траяноса Делласа, сообщает «Советский спорт». «Поздравляю подопечных с этим достижением. Мы хорошо сыграли против сильной команды, - отметил Тимур Кецбая. - И доказали, что выход в групповой этап не стал случайностью. Впереди нас ждут пять матчей, и мы горим желанием провести их так же хорошо, как и сегодня. С первых минут мы действовали с полной концентрацией, четко в защите. В центр обороны я поставил Траяноса Делласа, который доказал, что мой выбор оказался верным. Я горжусь своей командой и поздравляю ребят с отличным стартом в Лиге чемпионов».