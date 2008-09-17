Спаллетти: У «Ромы» игра совсем не клеилась

Наставник «Ромы» Лучано Спаллетти после сущего конфуза в матче Лиги чемпионов против румынского ЧФР, когда римляне проиграли на глазах своих болельщиков, был очень разочарован отсутствием характера у своей команды. Тренер подчеркнул, что лишь кропотливая работа может помочь столичному клубу, соперниками которого по группе А также являются «Челси» и «Бордо», сообщает «Советский спорт». «Сегодня у нас кое-что получалось, но многое не клеилось совсем. В похожем ключе мы действовали в субботнем неудачном матче с «Палермо», - констатировал Спаллетти. - ЧФР показал очень приличный футбол, хотя в эпизоде со вторым голом румынам повезло. После этого мы потеряли веру в себя и не смогли продемонстрировать свои сильные стороны. Думаю, у нас есть проблемы и физического, и психологического характера. Когда не добиваешься нужного результата, очень легко потерять спокойствие, и после этого все только усложняется. Считаю, мы неплохо играли в первом тайме, не считая 10-минутного отрезка, когда преимущество было у ЧФР. Я гораздо большего ожидал от своих подопечных после перерыва, особенно учитывая наш характер. Рад, что сейчас мои футболисты выглядят очень печальными. Стало быть, они понимают, что кое-что необходимо исправить. Мы с самого начали знали, что главным фаворитом нашей группы является «Челси». Теперь нужно просто сосредоточиться на собственных матчах и верить, что работа над ошибками позволит нам выправить сложившуюся ситуацию».