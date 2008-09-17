Венгер: Нужно выложиться на все 100

"Арсенал" приземлился в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером и сразу отправился в отель "Хаятт". Арсен Венгер на матч против "Динамо" привез 18 футболистов. Это вратари: Альмуния, Фабиански; защитники: Санья, Туре, Галлас, Джуру, Клиши; полузащитники: Фабрегас, Уолкотт, Денилсон, Рэмси, Сонг, Уилшер, Эбуэ; нападающие: ван Перси, Вела, Адебайор и Бендтнер, информирует Террикон. Пока футболисты и обслуживающий персонал размещались в номерах гостиницы, тренер "Арсенала" Арсен Венгер и нападающий Эммануэль Адебайор в конференц-зале стадиона "Динамо" им.Валерия Лобановского провели пресс-конференцию. - В прошлом году вы хорошо стартовали в групповом турнире Лиги чемпионов, добыв три победы в стартовых матчах, а затем досрочно оформили выход из группы. Каков ваш план на этот сезон? А.В. - Такой же, как и на прошлый – выйти из группы как можно быстрее. Постараемся повторить прошлогодний результат. В Киеве играть всегда очень тяжело. Для нас очень важно стартовать с победы. - Два прошлых визита "Арсенала" в Киев заканчивались поражениями. Но тогда вы играли на стадионе значительно больших размеров и вместительности. Сыграет ли новая арена на руку вашей команде? А.В. - Прежде всего, меня волнует качество поля, а не размеры стадиона. Хотя, конечно, поддержка трибун на том стадионе была впечатляющая. Но наиболее важно сыграть на максимуме своих возможностей. В противном случае в Лиге чемпионов рассчитывать не на что. - Два предыдущих матча вы выиграли с общим счетом 7:0. Это значит, что ваши игроки находятся в прекрасной форме? А.В. - Сейчас – да. Но после матчей сборных многие из них вернулись в разном физическом состоянии, и нам пришлось подводить их под один уровень. - В квалификационном раунде "Динамо" с проблемами прошло "Дрогеду", но затем в блестящем стиле выбило московский "Спартак". Не опасаетесь, что динамовцы могут повторить этот успех? А.В. - Конечно, результат игры со "Спартаком" был просто впечатляющий. Но в этом есть преимущество – продемонстрированная "Динамо" игра не позволит нам парить в облаках, что в какой-то степени сыграет на руку. - Перед предыдущей встречей с "Динамо" вы говорили, что соперник очень хорошо действует на контратаках. Чего опасаетесь на этот раз? А.В. - Мы никогда ничего не опасаемся, но очень уважаем соперника. "Динамо" сильно своей командной игрой, дисциплиной на поле, а еще в команде играет очень сильные нападающие – Милевский и Бангура, которые забивают немало голов. Но мы тоже предпочитаем играть в атакующий футбол, поэтому на пресс-конференцию я пришел с нападающим. - Почему вы отменили предматчевую тренировку на стадионе "Динамо"? А.В. - В общем-то, мы ее не отменяли, а не планировали вовсе. Просто мы никогда не проводим таких тренировок перед выездными матчами в еврокубках. - Какой вывод вы сделали от предыдущих поражений в Киеве? А.В. - Нужно прежде всего морально настроиться на соперника. Когда мы приезжали в Украину или Россию, всегда поражались уровню исполнительского мастерства и энтузиазма здешних футболистов, поскольку у нас не было опыта игр с этими командами. Теперь мы поняли, что куда бы мы не приехали, нам все равно будет тяжело, и для победы нужно выкладываться на все 100 процентов. - Вопрос Эммануэлю Адебайору. Вы ожидали увидеть в Киеве настоящую лондонскую погоду и насколько она скажется на предстоящей игре? Э.А. - Честно говоря, не думаю, что скажется, поскольку до перехода в "Арсенал" я играл во Франции, где погода похожа на украинскую. Я приехал сюда просто играть в футбол. Для нас главное завтра победить. - В "Арсенале" вы являетесь главной угрозой для соперника. Кто из футболистов "Динамо" может создать проблемы вашей команде? Э.А. - Я бы не сказал, что являюсь главной угрозой. На поле играет вся команда, частью которой являюсь и я. Воротам соперника могут в равной степени угрожать Уолкотт, Фабрегас, Ван Перси, но главное – выигрывать. В "Динамо" также есть много хороших игроков, но завтрашнем матче будут играть не личности, а команда. - Насколько важна для вас победа в завтрашнем матче? Э.А. - Она будет иметь огромное значение, поскольку каждая победа в Лиге – это очередной шаг к завоеванию Кубка чемпионов.