Пятов допустил ошибку

После выездной победы над "Базелем" в первом туре Лиги чемпионов игроки "Шахтера" прокомментировали результат и ход матча, сообщает Террикон. Дмитрий Чигринский, защитник "Шахтера": - Мы должны были выигрывать с большей разницей мячей. Во втором тайме не реализовали много возможностей. В конце игры не могу сказать что расслабились, не разобрались в моменте, когда пропустили гол. Победа на выезде - хороший старт. Андрей Пятов, вратарь "Шахтера": - В первом тайме у соперника не было моментов. После перерыва им необходимо было отыгрываться, но по большому счету они сбились на навал. Что касается пропущенного мяча, то это моя ошибка - необходимо было выходить на перехват.