Колумбия поменяла тренера

После двух неудачных матчей отбора к ЧМ-2010 тренер сборной Колумбии Хорхе Луис Пинто был отправлен в отставку, передает FOOTBALL.UA. В начале сентября колумбийцы проиграли отборочные матчи сборным Уругвая и Чили, после чего выпали из числа заветной пятерки, которая имеет шансы квалифицироваться на турнир. "Цель нашей федерации заключается в том, чтобы квалифицировать команду на Кубок мира-2010, - рассказал президент ФФК Луис Бедойя. - Хорхе Луис Пинто покидает пост наставника сборной, а его место займет Эдуардо Лара". Последний раз на чемпионате мира сборная Колумбии была в 1998 году во Франции.