Хоккей. Лауреатом премии Гретцки стал Анатолий Тарасов

Прославленный советский хоккейный тренер Анатолий Тарасов стал лауреатом международной премии Уэйна Гретцки, вручаемой Залом хоккейной славы США людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие хоккея. Официальная церемония состоится 10 октября в американском городе Денвер, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Ассоциации хоккея США. Премия Уэйна Гретцки была учреждена в 1999 году, а ее первым обладателем стал сам Гретцки. Позднее лауреатами премии становились такие известные игроки и тренеры как Херб Брукс, Бобби Халл, Скотти Боумэн, Скотти Моррисон и семья Хоу. Анатолий Тарасов тренировал сборную СССР по хоккею с 1958 по 1972 годы. Под его руководством советская команда выиграла девять чемпионатов мира (с 1963 по 1971 годы) и три зимних Олимпиады (в 1964, 1968 и 1972 годах). Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет. Президент Ассоциации хоккея США Рон Дегрегорио отметил, что советский тренер оказал большое влияние на развитие хоккея в США и во всем мире. В 1974 году Тарасов был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997 году - в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF).