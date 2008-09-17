Экс-игрок «Ливерпуля» возглавил сборную Ямайки

Новым главным тренером сборной Ямайки по футболу стал бывший игрок "Ливерпуля" Джон Барнс. 44-летний специалист начнет работу с командой 1 ноября 2008 года. До этого руководить ямайцами будет исполняющий обязанности главного тренера Теодор Уитмор. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. О том, на какой срок Барнс подписал контракт с Федерацией футбола Ямайки (JFF), не сообщается, однако известно, что он будет руководить командой как минимум до конца 2009 года, когда завершится отборочный турнир чемпионата мира 2010 года. Барнс родился в столице Ямайки Кингстоне, но всю футбольную карьеру провел в Англии. Известность Барнс приобрел, выступая за "Ливерпуль". В составе этого клуба игрок выходил на поле в 316 матчах чемпионата страны и забил 84 гола. В сезоне-1999/00 Барнс возглавил шотландский "Селтик", однако результаты команды не устроили руководство клуба. После поражения в Кубке Шотландии от "Инвернесса" в феврале 2000 года Барнс был уволен. С тех пор он не занимался тренерской деятельностью. На посту главного тренера сборной Ямайки Барнс сменил бразильского специалиста Рене Симоэса, который был уволен за неудачную игру команды в отборочном турнире ЧМ-2010. Сборная Ямайки выступает в группе 2 зоны CONCACAF (Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря). В трех встречах ямайцы набрали только одно очко. Соперниками Ямайки по группе являются Мексика, Гондурас и Канада. В следующий этап выйдут две лучшие сборные.