Украина и Россия подрались на Паралимпиаде

В финале футбольного турнира Паралимпийских игр сборная России встречалась с командой Украины и уступила действующим чемпионам в дополнительное время со счетом 2:3. Матч между принципиальными соперниками прошел в напряженнейшей борьбе. Порою страсти выплескивались через край и несколько раз арбитры останавливали матч, разнимая футболистов. Даже после финального свистка соперники попытались устроить рукопашную. На пути к финалу обе команды одержали по четыре победы: чемпионы Сиднея-2000 россияне с общей разницей мячей 26-1, а выигравшие в Афинах украинцы - 22-2. Как отмечает «Спорт Экспресс», в решающем поединке соперники результативностью не блеснули, исключив всякий риск. Основное время матча (2 тайма по 30 минут) закончилось нулевой ничьей, а овертайма пришлось ждать около часа: из-за обрушившегося на столицу Китая шквального ветра с грозой начало игры было отложено. После возобновления игры счет открыли украинцы, воспользовавшись несогласованностью российской защиты. Чуть позже Антонюк с помощью рикошета от Дзимистаришвили оформил дубль. Россиянам удалось отквитать один мяч (отличился Мурванадзе), но на большее не хватило времени.