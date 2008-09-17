Украине оставят Евро-2012, но крепко поругают

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующей неделе опубликует доклад, в котором в очередной раз упрекнет Украину и Польшу в медленных темпах подготовки к чемпионату Европы 2012 года, передает NEWSru.com. Однако, как утверждает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в УЕФА, составленный по итогам инспекционного визита доклад не будет содержать рекомендаций перенести данный турнир в другие страны. "Доклад уже должен быть готов, но, судя по тому, что я видел, у Польши и Украины не отберут проведение турнира. В основном он будет содержать критику, вызванную отсутствием прогресса, однако некоторые действия, предпринятые после визита президента УЕФА Мишеля Платини, будут удостоены похвалы", - утверждает источник. Основными проблемами Польши является плохое развитие транспортной инфраструктуры, а Украины - реконструкция Олимпийского стадиона в Киеве, на котором должен пройти финал ЕВРО-2012. Украина готовит к чемпионату спортивные объекты и инфраструктуру в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове. В ряде городов новые стадионы строятся за средства крупных украинских финансово-промышленных групп и находятся на различных стадиях завершения. Хотя возможность переноса турнира официально никогда еще не рассматривалась, кандидатами могли бы стать Испания, Германия и Италия, обладающие достаточным количеством стадионов и необходимой инфраструктурой.