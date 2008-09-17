Несмачный: На перечисление всех достоинств «Динамо» не хватит времени

Защитник киевского «Динамо» Андрей Несмачный оценил свою готовность к стартовому матчу в групповом этапе Лиги чемпионов против «Арсенала». «Нужно очень много времени, чтобы перечислить все достоинства «Динамо». Я специально попросил Алексея Михайличенко не вызывать меня на игру с Казахстаном, так как не видел смысла наблюдать эту игру с трибуны. Для меня в тот момент было лучше вернуться в клуб и целенаправленно готовиться к Лиге чемпионов. Учитывая пятичасовой перелет в Алма-Аты и обратно, получалось, что три дня выпадали из графика. А в команде, все-таки, двухразовые тренировки. Я занимался в общей группе и целенаправленно готовился к «Арсеналу». Такой вариант был предпочтительней», – цитирует Несмачного ФК «Динамо (Киев)».