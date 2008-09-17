«Зенит» сегодня осчастливит 30 своих фанатов

Болельщики питерского "Зенита", не попавшие в апреле 2008 года на чартерный рейс в Мюнхен, куда они направлялись на просмотр полуфинального матча Кубка УЕФА с местной "Баварией", бесплатно посетят встречу группового этапа Лиги чемпионов сезона-2008/09 с итальянским "Ювентусом", которая состоится в среду, 17 сентября. За счет клуба на матч в Турин отправили 30 фанатов, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание "Фонтанка.ру". Планируется, что до конца года будут выполнены обязательства и перед другими болельщиками, которым пришлось самостоятельно добираться на матч с "Баварией" из-за отмены чартерного рейса для фанатов. В апреле около 200 болельщиков не были зарегистрированы на авиарейс до Мюнхена, поскольку их чартер "пропал в неизвестном направлении". По чьей вине произошел инцидент, до сих пор неизвестно. Некоторые болельщики в итоге добирались до Мюнхена самостоятельно. Руководство клуба приняло решение компенсировать фанатам затраты на поездку в Германию и предоставить им право на бесплатную поездку на один из матчей Лиги чемпионов по их выбору.