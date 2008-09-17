Известен новый тренер «Авангарда»

По сведениям СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sports.ru, завтра генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин подпишет контракт с новым главным тренером клуба. Уже точно, что это будет не Боб Хартли, с которым омичи первоначально вели активные переговоры. Не в пользу этой кандидатуры говорили, во-первых, большие финансовые запросы Хартли (около полутора миллионов долларов в год), а, во-вторых, жесткий стиль управления, против чего выступили лидеры команды. По нашей информации, главным тренером омского клуба будет назначен Дэйв Кинг, который уже имеет опыт работы в России – он тренировал магнитогорский «Металлург» с лета 2005-го по сентябрь 2006-го.