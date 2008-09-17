Блохин: Болельщиков «Спартака» больше. Но «Москва» тоже играет в футбол.

Главный тренер ФК "Москва" Олег Блохин рассказал, что ему непонятно, почему после матча с московским "Спартаком" (2:1) в 21-м туре Премьер-Лиги его команде уделяется так мало внимания. "Мы в хорошем настроении подходим к игре против "Копенгагена". Не добавляет положительных эмоций лишь тот момент, что по телевизору обсуждают только "Спартак", ФК "Москва" будто не существует. Лучше бы я телевизор не включал. Все понимаю, но красно-белые же играли против "горожан", за которыми победа и осталась. Так нельзя. Если идет обзор тура, не посвящать же его одной команде? Понятно, что болельщиков "Спартака" больше, что это более известная команда. Но мы тоже играем в футбол", — цитирует Блохина Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "горожан".