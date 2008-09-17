Хоккей. Житник: Детей оставил в Киеве. Не смог устроить их в Москве.

Защитник «Динамо» Алексей Житник рассказал о сложностях, с которыми был связан переход в московский клуб. «Когда я стал свободным агентом, то не был готов мигом сорваться куда-нибудь. Нужно было время, чтобы все обдумать, устроить быт, определиться со школой для детей. Хотя понимал и руководство «Динамо», которое первым предложило мне вернуться в Россию. Поэтому сначала я решил потренироваться в команде, присмотреться. А потом, когда все устроило, подписал контракт. Я в последнее время не особо слежу за личной статистикой. С возрастом все больше понимаешь, что командный результат – не пустая отговорка. Как бы ты хорошо ни сыграл, если клуб провалился в чемпионате, то осадок от сезона остается очень неприятный. На своем опыте знаю, что лучше не делить статистику на личную и командную. В Америке-то я не припомню, чтобы мы летали больше трех с половиной часов. Но мне Хабаровск очень понравился: центр красивый, люди приветливые, улицы чистые. Мы же в детстве как думали: за Уралом, кроме чукчей и белых медведей, никто не живет. А сейчас поездил, посмотрел, и все на самом деле то же самое, просто где-то холоднее, где-то теплее. Увы, нам не удалось устроить детей в американскую школу в Москве. Сейчас туда огромные очереди для поступления. А у детей учеба нынче в самом разгаре: сын перешел в шестой класс, дочка – в четвертый. Поэтому мы с женой посовещались и решили, что не будем срывать их с одного места на другое и оставили их в моем родном Киеве», – цитирует Житника «Известия».