Команду дисквалифицировали из-за транссексуала

Женскую команду игроков в дартс из английского городка Чеслин Хэй за наличие в ее составе транссексуала исключили из местной лиги. Об этом заявила капитан команды Лин Гардинер. В качестве официальной причины дисквалификации называется использование игроками нецензурных выражений во время матчей, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на английский таблоид The Sun. Гардинер сообщила, что среди участников лиги было проведено голосование, и 10 из 12 команд высказались за дисквалификацию. По мнению Гардинер и ее партнеров по команде, истинной причиной дисквалификации стало отрицательное отношение соперников к 57-летней Мелани Партлоу, которая присоединилась к команде два года назад, вскоре после того, как сменила пол. Ранее спортсменку звали Мик, она была мужчиной и работала водителем грузовиков. Партлоу сделала операцию по смене пола в Таиланде на деньги, выигранные в лотерею. Выигрыш будущей спортсменки составил 250 тысяч фунтов. Сколько из них было затрачено на операцию, не уточняется. Сменившая пол спортсменка, которой ранее из-за болезни ампутировали часть ноги, стала звездой своей команды и помогла ей выиграть несколько турниров. По словам самой Партлоу, некоторые женщины игнорируют ее и стараются даже не прикасаться к ней.