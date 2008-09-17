Олимпийский чемпион выложил огромную сумму за потерянную медаль

Американскому пловцу Брендану Хансену вернули золотую олимпийскую медаль Игр-2008 в Пекине, которую он потерял во время полета из Филадельфии в город Остин, штат Техас. В воскресенье, 14 сентября, Хансен возвращался с мальчишника и вез с собой награду, завоеванную в составе сборной США в эстафете 4x100 метров комплексным плаванием. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Медаль находилась в кармане рюкзака пловца и, по-видимому, выпала. 27-летний спортсмен обнаружил пропажу на следующий день и сообщил о потерянной медали в авиакомпанию, полицию Филадельфии и Федерацию плавания США. Женщина, нашедшая медаль на полу в самолете, связалась с полицейскими. В понедельник, 15 сентября, она встретилась с пловцом и передала ему медаль. Хансен выписал женщине вознаграждение, сумма которого не называется. По словам матери пловца, сумма была "огромной".