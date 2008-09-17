Футбол. На лидера сборной Франции «свалились» деньги

Лидер сборной Франции по футболу Франк Рибери получит компенсацию в 340 тысяч евро от своего бывшего агента Бруно Хайдершайда, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Такое вердикт вынес Федеральный трибунал Швейцарии в среду, 17 сентября, утвердив решение Спортивного арбитражного суда (САС). Ранее САС счел, что Рибери имел право расторгнуть контракт с Хайдершайдом за несколько недель до перехода в мюнхенскую "Баварию" из французского "Марселя" в июне 2007 года. Тогда "Бавария" заплатила за Рибери 25 миллионов евро. Хайдершайд потребовал от Рибери компенсацию за разрыв контракта в размере шесть миллионов евро. Однако САС признал контракт агента с футболистом недействительным и обязал Хайдершайда вернуть игроку 340 тысяч евро, которые Рибери выплатил агенту по соглашению. Слушания проводились в соответствии с французскими законами, согласно которым человек с криминальным прошлым не имеет права заниматься агентской деятельностью. В 2000 году Хайдершайд предстал перед одним из бельгийских судов по обвинению в финансовых нарушениях. В настоящее время Рибери восстанавливается после травмы, полученной в июне в матче Евро-2008 со сборной Италии (0:2). Возможно, футболист сможет принять участие уже в ближайшей встрече чемпионата Германии с "Вердером".