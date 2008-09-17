Букмекеры: В матче с «Зенитом» явный фаворит – «Ювентус»

Петербургский "Зенит" в среду дебютирует в футбольной Лиге чемпионов матчем в Турине против одного из самых титулованных клубов Европы - итальянского "Ювентуса". Завоевав золотые медали чемпионата страны сезона-2007, "Зенит" получил место в групповом турнире самого престижного еврокубка, где он будет единственным представителем России ввиду фиаско московского "Спартака" в квалификационном раунде. Букмекеры считают "Ювентус" явным фаворитом в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов с "Зенитом", отмечает «РИА«Новости». Шансы "Старой синьоры" на победу в Турине отечественные букмекеры оценивают коэффициентом 1,75. У британской конторы "Вильям Хилл" эта цифра еще меньше, а игрок, рискнувший поставить на победу "Зенита", в случае благоприятного для обладателей Суперкубка УЕФА исхода матча увеличит свой капитал в 5,25 раза. Главная угроза воротам Вячеслава Малафеева, по мнению британских букмекеров, будет исходить от французского форварда "Юве" Давида Трезеге (коэффициент на то, что он забьет - 2,62). Опасаться "Зениту" также надо Алессандро Дель Пьеро, Амаури и Винченцо Яквинту (все - 2,75). Основной ударной силой питерцев букмекеры считают Павла Погребняка (4,00). "Зенит" лишь однажды в своей истории встречался с итальянским клубом. В первом круге Кубка УЕФА питерцы в 1999 году дома уступили "Болонье" с крупным счетом 0:3, а на выезде сумели добиться ничьей - 2:2. "Ювентус" два раза играл с российскими командами в еврокубках. В первом круге Кубка УЕФА-93/94 итальянцы превзошли московский "Локомотив" с общим счетом 4:0, в полуфинале Кубка Интертото-99 "Старая синьора" по сумме двух матчей разгромила "Ростов" 9:1.