Фергюсон набросился на главного арбитра Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон раскритиковал главу футбольных арбитров Англии после того, как дисквалификация Джона Терии, которую он получил в матче 4-го тура премьер-лиги с "Манчестер Сити" (1:3), была аннулирована. Шотландский специалист считает, что Кейт Хаккет (глава футбольных арбитров Англии) попросил арбитра той встречи Марка Халси отменить красную карточку, показанную капитану "Челси". "По моей информации, Хаккет попросил Халси аннулировать красную карточку. Хаккет никогда бы не сделал тоже самое для нашей команды", - сказал Фергюсон. В то же время FA (Ассоциация футбола Англии) не очень понравилось заявление сэра Алекса, и его могут попросить разъяснить сказанное, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на BBC.