Президентом Украинской баскетбольной лиги избран Бродский

Сроком на один год первым президентом лиги избран владелец БК "Черкасские мавпы" Михаил Бродский. Выборы прошли на заседании совета Украинской баскетбольной лиги (УБЛ), в которую входят по одному представителю от каждого клуба УБЛ. Так же на совете лиги в ряды УБЛ приняты два новых клуба - БК "Говерла" (Ивано-Франковск) и БК "Грифоны" (Симферополь). Таким образом, в первом чемпионате Украинской баскетбольной лиги примут участие 10 клубов, а старт первенства назначен на 3-го октября, сообщает Лига. Напомним, в этом году новообразованная Украинская баскетбольная лига (УБЛ) будет проводить отдельный от Федерации баскетбола Украины (ФБУ) и Суперлиги чемпионат.