Лаудруп усилит «Спартак» игроками испанского клуба

Новый главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп намерен искать усиление для команды в своем бывшем клубе – испанском «Хетафе», сообщил агент датского специалиста Байрам Тутумлу. «Есть игроки «Хетафе», которые Лаудрупу очень нравятся. Мы намерены зимой приехать за одним–двумя футболистами», – рассказал агент, отметив, что первым в этом списке для тренера красно-белых стоит Даниэль Диас. 29-летний аргентинский защитник Диас пришел в «Хетафе» в 2007 году, став одним из основных игроков команды. За национальную сборную Аргентины он провел 7 матчей, сообщает Eurosport.