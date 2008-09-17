Платини предупредил «Ювентус», в чем опасность «Зенита»

Президент УЕФА Мишель Платини высказал свое мнение относительно грядущего поединка Лиги чемпионов между питерским "Зенитом" и туринским "Ювентусом", цвета которого француз защищал во времена своей профессиональной карьеры. "Я горжусь тем, что в свое время защищал цвета туринского клуба. Я рад вновь видеть "Ювентус" в числе участников Лиги чемпионов. Но в матче против "Зенита" я должен сохранять нейтралитет ввиду занимаемой должности. Нет смысла спорить, итальянцы являются фаворитом в данном противостоянии, однако, они должны остерегаться питерцев. Это клуб вполне может преподнести сюрприз. "Зенитом" руководит именитый тренер, который придал игрокам атакующей линии уверенности в своих действиях", — передает слова Платини Чемпионат.ру со ссылкой на издание La Stampa.