Руководство «Милана» разгневано на Роналдиньо

Новичок итальянского "Милана" Роналдиньо вызвал гнев руководства клуба из-за того, что нарушил спортивный режим. По сообщению крупнейшего информационного агентства Бразилии Agencia Estado, Ронни и его несколько партнёров по сборной на следующий день после отборочного матча с Боливией (0:0) участвовали в вечеринке, продолжавшейся до самого утра. После бурных празднований Роналдиньо выглядел крайне неубедительно в матче 2-го тура серии А против "Дженоа" (0:2), а то, что он нарушил спортивный режим, вызвало гнев у руководства клуба. Правда, сам игрок отрицает свою вину. В разговоре с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани бразилец заверил, что развлекался лишь до двух часов ночи и не переходил грань дозволенного, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Goal.com.