Павлюченко: Мне не давали шансов принять мяч

Форвард сборной России Роман Павлюченко после дебюта в составе лондонского "Тоттенхэма" в матче против "Астон Виллы" (1:2) поделился первыми впечатлениями от английской премьер-лиги. "Атмосфера чемпионата Англии - это нечто особенное. Но её словами не передать, надо самому почувствовать. После каждой удачной передачи, каждого углового люди разом аплодируют, даже иногда встают. Конечно, в такой обстановке очень приятно играть. Футбол в Англии намного быстрее, чем в России. Соперники практически не давали мне шансов принять мяч. Поэтому и голевых моментов у меня было мало. Ну что ж, будем прибавлять, будем работать. Правда, сейчас я испытываю двоякие чувства, ибо мы проиграли", - заявил Павлюченко. Роман также рассказал, как он адаптируется в Лондоне на бытовом уровне. "Пока что я общаюсь с помощью переводчика. Я ведь здесь всего три-четыре дня. Это мой личный переводчик, англичанин, очень хорошо знает русский язык. Но я непременно буду учить английский. Скоро ко мне переедет и супруга, которая на время вернулась в Москву. Мы собираемся привезти сюда ребенка, и жена будет делать ему английскую визу", - сказал форвард "шпор" в интервью «Известиям».