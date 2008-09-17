Завершились XIII Паралимпийские игры. Итоги.

Тринадцатые летние Паралимпийские игры завершились в Пекине грандиозным фейерверком, флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) передан Лондону – столице Паралимпиады-2012. «Это была величайшая Паралимпиада в истории, которая продемонстрировала принцип: один мир, одна мечта и необходимость равенства людей в этом мире «, – сказал президент МПК Филип Крэйвен. В течение 11 дней более 4 тысяч спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 147 стран мира демонстрировали силу воли, стремление человека к преодолению своих недугов. «Каждый спортсмен, выступивший на Паралимпиаде, продемонстрировал, что он мастер своей судьбы. Прошедшие Игры дали шанс увеличить интерес общества к людям с ограниченными физическими возможностями, осознать, что этим людям нужна наша забота и любовь», – сказал президент оргкомитета пекинских Игр-2008. Он выразил горячую благодарность участникам, зрителям, всему миру за внимание к прошедшим в Китае Олимпийским и Паралимпийским играм. Успешно выступила на Паралимпиаде сборная Украины. Ее участники завоевали 74 медали – 24 золотых, 18 серебряных и 32 бронзовых. В неофициальном командном зачете Украина заняла 4 место среди 147 стран.