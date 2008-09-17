Тимощук: «Зенит» способен хорошо сыграть с «Ювентусом»

Капитан питерского "Зенита" Анатолий Тимощук в преддверии матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" выразил уверенность, что сине-бело-голубые готовы к встрече со "Старой синьорой" и могут успешно сыграть в Турине. "Мы выиграли немало важных матчей, в особенности за два последних года. Это матч высокого уровня, но с тем, чтобы обуздать эмоции, проблем возникнуть не должно. Мы доказали, что умеем настраиваться на такие встречи. Победы над командами калибра "Манчестер Юнайтед" добавили нам уверенности. "Зенит" способен сыграть с "Ювентусом" хорошо", - заявил капитан петербуржской команды в интервью официальному сайту УЕФА.