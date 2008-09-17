Валуев раскритиковал свой фильм с точки зрения боксера

Завтра в российский кинопрокат выходит художественный фильм режиссера Филиппа Янковского "Каменная башка", главную роль в котором играет чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. "С точки зрения бокса, картина не супер", – сказал он. – Но там же не Николай Валуев, а другой человек – Егор Головин. И у Егора огромные проблемы со здоровьем. Он уже тренируется на автомате, выполняет определенные движения, но в отрезок времени, показанный в фильме, начинает верить в собственные силы, встретив женщину, напоминающую ему погибшую жену, и .т. д. Есть в фильме еще и сцена драки. Но именно драки, а не бокса".