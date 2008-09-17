Футбол. Ахметов ведет переговоры с Протасовым

Экс-наставник Днепра Олег Протасов прошлые выходные провел в Донецке. Он был замечен в отеле Донбас-Палас, где встречался с владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым. Из неофициальных источников стало известно, что Ахметов мог предложить Протасову должность спортивного директора Шахтера с возможностью будущего повышения, передает Чемпион. Напомним что, после поражения от швейцарской Беллинцоны главный тренер Днепра Олег Протасов подал в отставку. Ранее сообщалось, что 1 сентября в румынских СМИ появилась информация о том, что экс-наставник днепропетровского Днепра может возглавить Клуж. Также сообщалось, что тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии вместо Виктора Пицурке.