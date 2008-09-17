«Тур де Франс». Мочу гонщиков повторно проверят на допинг

Допинг-пробы нескольких участников "Тур де Франс" повторно проверят на наличие следов запрещенного препарата эритропоэтина. Исследоваться будут образцы крови тех спортсменов, которые оказались под подозрением в употреблении допинга после анализа их мочи. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Глава Французского антидопингового агентства (AFLD) Пьер Бордри не назвал имен велосипедистов, чьи допинг-пробы подвергнут повторному анализу. Образцы крови спортсменов проверят на наличие CERA, эритропоэтина третьего поколения. В ходе "Тур де Франс" в применении этого вещества был уличен итальянец Риккардо Рикко. По словам Бордри, анализ допинг-проб может занять около двух недель.