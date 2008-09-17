Аргентинец станет румыном за голы в ворота «Ромы»

Аргентинский нападающий румынского футбольного клуба ЧФР Хуан Кулио, забивший два года в ворота "Ромы" в матче Лиги чемпионов (16 сентября), получит гражданство Румынии. Президент Федерации футбола этой страны Мирча Санду уже попросил подготовить все необходимые для этого документы, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Голы Кулио принесли его команде выездную победу над "Ромой" (2:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов - 2008/09. Аргентинец уже заявил, что если главный тренер сборной Румынии Виктор Пицуркэ вызовет его в команду, он с радостью примет это предложение. По словам Санду, Кулио вряд ли сможет сыграть за румынскую сборную в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года, так как оформление его гражданства займет много времени. Пицуркэ считает, что Федерации футбола Румынии стоит подумать о том, чтобы представить гражданство нескольким футболистам ЧФР, в том числе и Кулио. 24-летний Хуан Кулио с 13 до 19 лет работал каменщиком, чтобы помочь своей семье. В ЧФР он перешел в 2007 году из чилийского клуба "Депортес Ла Серена".