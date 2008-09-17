Блохин: Главная проблема «Москвы» - в психологии игроков

Главный тренер "Москвы" Олег Блохин оценил шансы своей команды в поединке первого раунда Кубка УЕФА против датского "Копенгагена". По словам украинского специалиста, его подопечным необходимо работать над собой для достижения результатов. "В настоящий момент мы работаем над решением проблемы, которая заключается в психологии наших игроков. Все наши ошибки, которые совершаются в простых ситуациях, объясняются нервозностью на поле. Это очень важная часть игры, и мы планируем выйти на ответственный матч Кубка УЕФА с запасом психологической прочности. Безусловно, есть ряд других проблем. Вот уже два месяца мы играем через два дня на третий, проводим по восемь матчей в месяц. Игрокам тяжело восстанавливаться, и в связи с этим они получают повреждения. В среду точно не сыграет травмированные Жевнов и Чижек. У Ребко тоже проблемы, и вряд ли он выйдет на поле. Кроме того, мы не смогли заявить в Кубок УЕФА Вукича, Окоронкво, Крунича. Я считаю, что это большая проблема для нашего клуба", — передает слова Блохина «РИА«Новости».