Кубок УЕФА. Состав «Спартака» на матч с чешским «Баником»

В среду днем чартер московского "Спартака" приземлился в Остраве, где в четверг красно-белые проведут первый матч группового этапа Кубка УЕФА против чешского "Баника". Новоиспеченный главный тренер многократных чемпионов России Микаэль Лаудруп принял решение взять в Чехию 20 игроков. В список датского футболиста попали следующие футболисты: вратари – Плетикоса, Джанаев; защитники – Шишкин, Филипенко, Штранцль, Фати, Иранек, Паршивлюк, Дедура, Иванов; полузащитники – Быстров, Ковач, Моцарт, Саенко, Рыжков, Майдана, Советкин, Родригес; нападающие – Дзюба, Прудников. В игре с "Баником" не примут участие Баженов, Веллитон, Павленко и Ковальчук, которые восстанавливаются после травм, сообщает официальный сайт "Спартака".