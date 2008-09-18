«Динамо» (Киев) – «Арсенал»: ничья

Состоялся групповой турнир между командами «Динамо» и «Арсенал». Киевляне так и не смогли одержать победу . Оезультаты матча: «Динамо» – «Арсенал» – 1:1 «Динамо»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Алиев, Бангура (Кравец, 90), Еременко, Диакате, Михалик, Несмачный, Нинкович, Юссуф (Асатиани, 91). «Арсенал»: Алмуниа, Санья (Эбуэ, 78), Фабрегас, Туре, Галлас, Ван Перси (Вела, 83), Уолкотт, Денилсон, Сонг (Бендтнер, 70), Клиши, Адебайор. Голы: Бангура (63, с пенальти) – Галлас (88) Предупреждения: Несмачный (57), Бангура (71), Вукоевич (82), Диакате (92) – Санья (62).