Лига чемпионов. 1-й тур. Группы Е-Н. Результаты матчей

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов среди групп Е-Н. Их результаты: Группа Е Манчестер Юнайтед Англия – Вильярреал Испания – 0:0 (0:0) МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ван дер Сар, Г.Невилл, Р.Фердинанд, Эванс, Эвра, Харгривз (Андерсон, 62), Нани, Флетчер, Пак Чжи Сун (К.Роналду, 62), Тевес (Гиггз, 81), Руни. ВИЛЬЯРРЕАЛ: Д.Лопес, Анхель, Гонсало, Годин, Капдевила, Кани (Санти Касорла, 46), Эгурен, Эдмилсон, Пирес (Ибагаса, 68), М.Фернандес, Франко (Х.Льоренте, 77). Селтик Шотландия – Ольборг Дания – 0:0 (0:0) Незабитый пенальти: Робсон (31, вратарь). СЕЛТИК: Боруц, Хинкель, Г.Колдуэлл, Макманус, Нэйлор, Накамура, С.Браун, Робсон, Мэлоуни (Веннегор оф Хесселинк, 72), Самарас, Макдональд (Макгиди, 63). ОЛЬБОРГ: Заза, Бошам, Ольферс, Якобсен, Педерсен, Августинуссен, Курт (Л.Нильсен, 68), Йоханссон, Рисгор, Эневольдсен, Сагановски. Группа F Стяуа Румыния – Бавария Германия – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – ван Бейтен (15). СТЯУА: Сапата, Огэрару, Гоян, Гионя, Марин, Ловин, Карлос Тоха (О.Петре, 77), Семеду, Морено, Шекель (Капетанос, 82), Бернардт (Станчу, 71). БАВАРИЯ: Рензинг, Лусио, Демичелис, ван Бейтен, Лелль, ван Боммел, Зе Роберто (Оттль, 75), Лам, Швайнштайгер (Боровски, 84), Клозе (Подольски, 46), Тони. Лион Франция – Фиорентина Италия – 2:2 (0:2) Голы: 0:1 – Джилардино (12), 0:2 – Джилардино (42), 1:2 – Пикьон (73), 2:2 – Бензема (89). ЛИОН: Льорис, Ревейер, Бумсонг, Бодмер, Макун (Эдерсон, 60), Тулялян, Жуниньо, Чельстрем, Гову (Мунье, 89), Бензема, Фред (Пикьон, 65). ФИОРЕНТИНА: Фрей, Дзаури (Йоргенсен, 76), Кролдруп, Дайнелли, Варгас, Кузманович (Сантана, 64), Де Мело, Монтоливо, Альмирон, Джилардино (Паццини, 81), Муту. Группа G Порту Португалия – Фенербахче Турция – 3:1 (2:1) Голы: 1:0 – Лисандро Лопес (10), 2:0 – Лучо Гонсалес (13), 2:1 – Гуиса (29), 3:1 – Лино (90+2). ПОРТУ: Элтон, Сапунару, Б.Алвеш, да Фонсека, Н.Бенитес, Р.Мейрелеш (Т.Коста, 67), М.Гонсалес (Халк, 60), Лучо Гонсалес, Регес, К.Родригес (Лино, 90+1), Лисандро Лопес. ФЕНЕРБАХЧЕ: Волкан Демирел, Генюл, Лугано, Чакмак, Р.Карлос, Белезоглу, Шахин (Хосико, 46; Йилмаз, 53), Мальдонадо, Борал (Казим-Ричардс, 76), Алекс, Гуиса. Динамо Киев Украина – Арсенал Англия – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – Бангура (62, пенальти), 1:1 – Галлас (90). ДИНАМО КИЕВ: Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Вукоевич, Юссуф (Асатиани, 90+2), Р.Еременко, Алиев, Нинкович, Бангура (Кравец, 90+1). АРСЕНАЛ: Альмуния, Санья (Эбуэ, 78), К.Туре, Галлас, Клиши, А.Сонг (Бендтнер, 70), Уолкотт, Фабрегас, Денилсон, ван Перси (Вела, 84), Адебайор. Группа H Ювентус Италия – Зенит Россия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Дель Пьеро (76). ЮВЕНТУС: Буффон, Грыгера, Кьеллини, Легротталье, Молинаро (де Челье, 57), К.Поульсен, Каморанези (Салихамиджич, 31), Сиссоко, Недвед, Дель Пьеро, Трезеге (Амаури, 87). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Крижанац, Пюйгренье, Ширл, Зырянов (Домингес, 80), Тимощук, Денисов, Данни, Аршавин, Погребняк. Реал Испания – БАТЭ Белоруссия – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – С.Рамос (11), 2:0 – ван Нистелрой (57). РЕАЛ: Касильяс, С.Рамос, Каннаваро, Хайнце, Марсело, Гаго (М.Диарра, 36), ван дер Варт, Гути (Игуаин, 68), Роббен (Дренте, 61), Рауль, ван Нистелрой. БАТЭ: Веремко, Хагуш, Ржевский, Сосновский, Юревич, Сиваков, Лихтарович (Володько, 58), Нехайчик, Кривец, Стасевич (Жавнерчик, 46), Мирчев (Казанцев, 64).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter