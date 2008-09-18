Дик Адвокат: Упустили свои моменты и поплатились за это

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат полагает, что матч группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) пойдет на пользу его команде. «Я разочарован, мы упустили несколько хороших шансов для взятия ворот, и поплатились за это. Могли забить гол до того, как это сделал «Ювентус», однако нам не хватило собранности, чтобы реализовать свои моменты. Это был ключевой аспект этой встречи – из-за этого мы и проиграли. Тем не менее, в матчах с такими командами, как «МЮ» и «Ювентус», мы показали зрелость. Верю, что такая игра только поможет нашему росту. Сегодня мы доказали, что можем хорошо играть на выезде с таким великим клубом, как «Ювентус». Всегда трудно действовать против чемпионов калибра Алессандро Дель Пьеро, потому что они могут решить судьбу игры одним ударом. Я не думаю, что мой голкипер в этом эпизоде совершил ошибку, да и вообще я не люблю говорить об отдельных эпизодах. Просто я уверен, что в футболе главное – использовать свои моменты, если хочешь победить, а мы сегодня этого не сделали. После гола я выпустил на поле еще одного форварда, мы пытались атаковать. Однако отыграться было нелегко. В целом же я очень доволен игрой своей команды. Мы провели матч на выезде с сильным соперником и вполне могли победить, если бы показали чуть больше нацеленности на ворота в атаке», – приводит слова Адвоката СПОРТ СЕГОДНЯ.